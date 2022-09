“La crisi climatica ha dei responsabili: e sono quelli che stanno facendo profitti da record. Sono loro a dover pagare la crisi, non noi”. Questo pomeriggio a Milano le studentesse e gli studenti del coordinamento dei collettivi hanno “sanzionato” la sede dell’Eni in corso Buenos Aires per lanciare lo sciopero globale del clima che si terrà il 23 settembre. In quella data anche a Milano il movimento ambientalista Fridays For Future scenderà in piazza marciando per le vie del centro città.