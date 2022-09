Sono 18.854 i nuovi casi da Covid accertati in Italia mercoledì 14 settembre, frutto di 171.457 tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’11%, in calo rispetto al 12,5% di ieri. I dati del ministero della Salute comunicano altri 69 morti. Continua a calare la pressione sugli ospedali italiani. Sono 149 in meno i ricoveri in area medica, per un totale di 3.719 pazienti. Sono 12 in meno i positivi nelle terapie intensive, per un totale di 151 ricoverati in rianimazione, con 15 ingressi giornalieri.

I contagi diminuiscono rispetto ai 23.161 di martedì, mentre il confronto settimanale certifica un trend stabile. I positivi registrati negli ultimi tre giorni sono 48.430. Tra lunedì e mercoledì della scorsa settimana erano stati 49.039.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.096.450. Gli attualmente positivi sono 450.900, rispetto a ieri 3.135 in meno. Dimessi e guariti sono 21.469.146 (+21.915) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.404.