È come se un post di satira pubblicato da Lercio in Italia diventasse una notizia. Questo è successo nei giorni scorsi sul web, facendo sì che la bufala di una relazione tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, i due attaccanti dell’Inter, rimbalzasse su siti e social network. Tutto nasce dal tweet di “Info real de tendencias“, un account satirico argentino: una foto che annuncia la storia d’amore tra i due centravanti, copiando la grafica della testata argentina Olé (ma “dimenticandosi” di mettere l’accento). Tanto è bastato per trarre in inganno migliaia di persone e pure alcuni siti giornalistici, che hanno attribuito la notizia proprio a Olé.

“Lautaro Martínez”:

Por esta noticia de Olé. pic.twitter.com/5XRO4YXgTu — Info real de tendencias (@porquetendecian) September 13, 2022

Il tweet satirico che qualcuno ha scambiato per una vera notizia nasceva da un’altra fake news che circolava sul web, quella circa la separazione tra Lautaro Martinez e la moglie Agustina Gandolfo. Tutto per via del fatto che l’account Instagram di Lautaro Martinez fosse sparito. Poco dopo una storia pubblicata dalla Gandolfo con la scritta “L’amore che dai è eterno“. Questa sequenza ha fatto pensare a una separazione, smentita poi dalla stessa moglie dell’attaccante nerazzurro.

Nel frattempo l’account Instagram di Lautaro è stato ripristinato (era stato chiuso per un errore tecnico) ed è arrivata anche la sua replica: “Gente, perché vi invitate storie, separazione? Io e mia moglie siamo uniti e stiamo bene, non c’è nulla da spiegare o chiarire”, ha scritto l’argentino.