È precipitato durante un’escursione sulle Alpi Apuane. Così è morto un alpinista, un trentaquattrenne residente a Montignoso in provincia di Massa Carrara. L’incidente è avvenuto sulla Cresta Garnerone, lo riporta il Soccorso alpino e speleologico toscano. Secondo le prime ricostruzioni, un testimone ha visto precipitare l’alpinista ed ha chiamato i soccorsi intorno alle 13 dell’11 settembre.

L’uomo al momento dell’incidente sarebbe stato da solo: l’elisoccorso Pegaso 3 è arrivato subito sul posto e un medico della squadra alpina ha confermato il decesso. Le operazioni per il recupero della salma e l’identificazione dell’alpinista sono iniziate invece solo in un secondo momento, dopo il via ibera della procura di Lucca. Nell’operazione sono coinvolti anche i carabinieri di Minucciano.