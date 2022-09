“Porte aperte per i ladini storici”. A dirlo è Arno Kompatscher, presidente della regione Trentino Alto Adige, sulla volontà del sindaco di Cortina d’Ampezzo e di altri comuni veneti di passare all’Alto Adige. Continua così la polemica che vede protagonisti la famosa città veneta e i comuni bellunesi di Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia. Nel 2007, con un’affluenza di oltre il 50%, i cittadini di questi comuni si espressero a favore del passaggio nella regione Trentino, con il 78% delle preferenze.

Di recente, sono stati nominati i due rappresentanti nella commissione per l’adesione alla regione governata da Kompatscher: Flavio Lancedelli per la maggioranza e Roberto Pompanin per la minoranza. Roberta de Zanna, consigliera regionale, ha protestato facendo notare come non sia il caso di ridare vita a una commissione per cambiare regione proprio quando si stanno intensificando i legami con il Veneto: secondo lei, si ratta di una preso in giro “verso la stessa Regione Veneto, con la quale ci siamo legati mani e piedi a causa delle Olimpiadi“.

Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ammette che ormai la questione è diventata vecchia, ma precisa che “non vuole prendere in giro nessuno” e che “è proprio in quella commissione che si può rimettere in pista un tema che oggi è effettivamente anacronistico”.