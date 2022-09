Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Monza. La Ferrari del monegasco partirà quindi davanti a tutti domenica grazie al tempo di 1’20″161 in cui è riuscito a chiudere il giro singolo. In prima fila con lui George Russell, quindi in seconda fila Lando Norris e Max Verstappen. In quinta posizione Daniel Ricciardo. Per il monegasco è la 17esima pole in carriera: “E adesso pensiamo a domani”, ha detto via radio il pilota al team ferrarista dopo aver conquistato la prima fila.

I risultati reali in pista nelle qualifiche del sabato sono stati rivoluzionati dalle penalità inflitte a 9 piloti (Sainz, Hamilton e Tsunoda dal fondo griglia, Verstappen e Ocon retrocessi di 5. Bottas e Magnussen di 15, mentre Perez e Schumacher di 10) per svariati motivi. Il tempo più veloce dopo quello di Leclerc era stato infatti registrato da Verstappen (1’20″306) seguito da Carlos Sainz (1’20″429) e Sergio Perez (1’21″359).

A causa delle penalizzazioni, però, Verstappen è stato retrocesso in quarta posizione, mentre Sainz, come detto, partirà in fondo alla griglia insieme a Lewis Hamilton, che aveva fatto registrare il settimo tempo. Domenica il Gran Premio scatterà alle 15 e sarà visibile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su Now.