Fabrizio D’Esposito punzecchia Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), ospite della festa del Fatto Quotidiano in corso a Roma. Tema della discussione è l’agenda Draghi e la posizione espressa da Guido Crosetto che ha recentemente evocato un governo dei migliori per superare i tempi bui che ci attendono: “Siamo gli unici stati all’opposizione di Draghi, non ci faremo dettare l’agenda di governo da Draghi, dal Pd o da nessun altro, se gli italiani ci daranno la fiducia faremo l’agenda al governo guidata dal centrodestra guidato in base alle proporzioni delle forze che prenderanno i voti dagli elettori – ha detto -. Sicuramente Fratelli d’Italia non la vedrete mai al governo con Movimento 5 Stelle, col Pd o con Renzi, ma non perché ho qualcosa contro di loro, ma per coerenza perché se gli Italiani mi votano come alternativa a loro, poi rispetto quello che gli italiani scelgono”