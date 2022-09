1 /5

Fratelli d’Italia balza al 27%. A fotografare l’ulteriore crescita di consensi del partito di Giorgia Meloni è l’ultimo sondaggio SWG prima del 25 settembre, diffuso questa sera dal Tg La7. Secondo la rilevazione tra il centrodestra, dato al 47,2%, e il centrosinistra, stimato al 27,5%, ci sarebbe un distacco di quasi 20 punti.

Dietro Fdi, in calo di un punto percentuale, c’è il partito di Enrico Letta che si ferma al 20,4%: come confermato da altre rilevazioni, la tendenza dei dem è in negativo e rischia di portarli sotto la soglia psicologica del 20 per cento. Stabile al 12,1 per cento invece il Carroccio, raggiunto però dal Movimento 5 stelle che segna un +0,1 e ottiene il 12 per cento dei consensi. Azione-Italia viva sono dati al 7,5% (+0,3) e sopra Forza Italia al 6,7% (stabile). ‘Noi moderati’, la terza gamba del centrodestra, arriva a 1,4%, mentre Impegno civico di Luigi Di Maio è all’1 per cento.

Swg ha anche testato i consensi per le prossime elezioni regionali in Sicilia. In vantaggio con una forchetta tra il 33 e 37 per cento c’è il candidato del centrodestra Renato Schifani. Ma subito dietro, a sorpresa, si piazza l’indipendente Cateno De Luca (26-30). Terza la democratica Caterina Chinnici (17-21) e quarto il M5s Nuccio Di Paola (10-14).