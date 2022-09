Novantasei colpi di cannone, uno per ogni anno di vita della regina Elisabetta II, sono stati sparati a Londra per ricordare la sovrana scomparsa nel pomeriggio di giovedì 8 settembre. Due le cerimonie nella capitale, una ad Hyde Park, l’altra alla Torre di Londra, proprio di fronte al London Bridge, il ponte che ha dato il nome al protocollo che conteneva le procedure da adottare in caso di decesso della regina. Centinaia i cittadini e turisti che hanno assistito al saluto in rigoroso silenzio. Al termine un lungo applauso.