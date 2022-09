“Chi visita la città, sappia che potrebbe essere vittima di furti, rapine o aggressioni”. Sono le informazioni diffuse su Twitter dal Liverpool in vista della partita di Champions League che si giocherà allo stadio Maradona questa sera. La squadra inglese invita i suoi tifosi a non girare la città e per evitare di trovarsi in situazioni pericolose è sconsigliato anche di indossare la maglia della squadra durante il viaggio e gli spostamenti. Oltre alle normali raccomandazioni che la squadra inglese fa prima di tutte le partite ai propri tifosi, come suggerimenti su dove evitare di parcheggiare e come arrivare allo stadio, compare anche la forte raccomandazione “di evitare il centro città” e l’invito “ai tifosi che arriveranno a Napoli per la partita di rimanere a mangiare in albergo”.

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

In attesa di una eventuale replica del Napoli, il tecnico dei Liverpool Jurgen Klopp ha spostato l’attenzione su possibili scontri tra i fan club. Rispondendo a una domanda in conferenza stampa il tecnico ha glissato: “Non lo so se [Napoli] sia pericolosa, non ci vivo. C’è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città”.