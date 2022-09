Un video cinematografico, con tanto di colonna sonora alla Game of Thrones, che minaccia un “grande inverno” per l’Europa. Sarebbe il contenuto di una clip pubblicata da Gazprom, l’azienda russa, dal titolo “L’inverno sarà grande” che mostra, quasi a mo’ di minaccia, cosa accadrà in Europa dopo l’annuncio dell’interruzione delle forniture di gas. A denunciare il video è stato Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari interni dell’Ucraina, sui suoi canali social. “La russa Gazprom ha pubblicato un video “L’inverno sarà grande” in cui l’azienda interrompe il flusso di gas e inizia l’era glaciale in Europa. Pensano davvero di poter uccidere migliaia di ucraini, conquistare territori di un altro paese e che l’Europa guarderà dall’altra parte, temendo il ricatto del gas?”, ha scritto Gerashchenko su Twitter, condividendo la clip che, però, non è rintracciabile sui canali ufficiali dell’azienda di Mosca.