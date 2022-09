“Deve vedersi come uno studente che deve imparare arrivando per primo agli allenamenti e andando via per ultimo”. È questo il consiglio che Dirk Nowitzki, ex campione Nba con i Dallas Mavericks e oggi ambasciatore Fiba, ha dato all’azzurro Simone Fontecchio che il prossimo anno sbarcherà in Nba con la maglia degli Utah Jazz. Nel corso di una conferenza stampa al Forum di Assago, il tedesco ha dichiarato il suo apprezzamento le doti di “grande tiratore” del numero tredici azzurro sottolineando però che dovrà farsi trovare pronto per affrontare “le differenze tra il gioco Fiba e quello americano, molto più fisico e atletico e con regole difensive diverse”.

Per reggere l’urto con il basket oltreoceano, secondo Nowitzki è necessario “osservare continuamente i compagni che sono nella lega da più tempo: studiare come mangiano, come si allenano, come si interfacciano con i giornalisti e con i tifosi, solo così si riesce a trovare la propria routine imparando e migliorando allenamento dopo allenamento”.