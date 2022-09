“Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra”. Sono le parole di Fabio Capello contro le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la partita di campionato contro la Fiorentina. Poi l’affondo: “La Juve non può giocare in questa maniera, va a momenti, non si capisce cosa voglia fare”. La rabbia di Capello è stata scatenata dalla soddisfazione con cui Allegri ha commentato il risultato della partita, terminata 1-1. In particolare l’ex centrocampista, già allenatore dei bianconeri, non ha apprezzato la scelta di giocare un secondo tempo tutto sulla difensiva, con pochi tentativi di tirare in porta e vincere la partita.

Nonostante la polemica, Capello riconosce ad Allegri di aver portato la squadra in cima alla classifica: “Comunque con tutte le critiche che sta ricevendo la Juve è a due punti dal primo posto“. Per l’ex allenatore non è però sufficiente: “Chissà dove sarebbe se giocasse bene. È una squadra ancora da costruire, mancano i giocatori importanti che fanno la differenza. Allegri non ha ancora a disposizione i suoi giocatori”.