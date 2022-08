Sono al momento sei i morti dell’incidente stradale avvenuto nella sera del 27 agosto nei pressi di Rotterdam. A Nieuw-Beijerland, un villaggio 30km a sud della città olandese, un camion è uscito di strada, per circostanze ancora da chiarire, ed è piombato su una zona affollata. Sul luogo dell’incidente era in corso una festa di strada con barbecue. L’autista ha perso il controllo del proprio mezzo travolgendo i presenti. Tre persone sono morte sul colpo, mentre altre tre sono decedute nelle ultime ore. Oltre alle sei vittime, altri sette individui sono rimasti feriti e attualmente si trovano in ospedale. Il conducente, uscito illeso dal sinistro, è stato arrestato dalla polizia olandese che lo ascolterà nelle prossime ore. Secondo le prime indiscrezioni il camion appartiene a una compagnia che ha sede in Spagna.