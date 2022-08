Il Gran Premio del Belgio sullo storico circuito di Spa è il 14esimo appuntamento della stagione, il primo dopo la pausa estiva. Vedrà il leader del Mondiale Max Verstappen e il primo inseguitore Charles Leclerc partire dal fondo della griglia, dopo le sostituzioni sulla loro monoposto: il tracciato consente sorpassi, ma è stato modificato ed è stata posizionata la ghiaia in alcuni tratti – come la prima curva – dove, a differenza degli anni passati, non saranno concessi errori pena l’uscita di scena.

Partiranno dal fondo della griglia anche Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher. Occasione è ghiotta per le seconde guide di Red Bull e Ferrari, ovvero Sergio Perez e Carlos Sainz per i quali l’obiettivo del sabato è la pole position. A trarre beneficio da questa situazione, però, potrebbe essere la Mercedes e, in particolare, Lewis Hamilton reduce da due gare consecutive chiuse al secondo posto. Le qualifiche di oggi sabato 27 agosto diventano così già cruciali. Ecco orari e dove vederle.

Questi gli orari

Palinsesto Sky (dirette)

Prove Libere 3: ore 13

Qualifiche: ore 16 – Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 1

Palinsesto TV8 (Differite)

Qualifiche: ore 18:30

Classifica Piloti: Verstappen 258, Leclerc 178, Pérez 173, Russell 158, Sainz 156, Hamilton 146, Norris 76, Ocon 58, Bottas 46, Alonso 41, Magnussen 22, Ricciardo 19, Gasly 16, Vettel 16, Schumacher 12, Tsunoda 11, Zhou 5, Stroll 4, Albon 3 e Latifi 0.

Classifica Costruttori: Red Bull 431, Ferrari 334, Mercedes 304, Alpine 99, McLaren 95, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alphatauri 27, Aston Martin 20 e Williams 3.