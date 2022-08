La Uefa ha stilato i calendari di Europa League e Conference League. L’inizio è previsto per l’8 settembre con la fase a gironi che si chiuderà il 3 novembre. Obiettivo per tutte e tre le italiane impegnate è il primo posto al fine di evitare un sorteggio, sulla carta, maggiormente complicato per Roma e Lazio e saltare i sedicesimi di finale per quanto riguarda la Fiorentina.

I giallorossi debutteranno in trasferta contro i bulgari del Ludogorets, ma la partita decisiva per la corsa al primato nel girone sarà la doppia sfida con il Betis in programma il 6 e il 13 ottobre. Per la Lazio, invece, l’esordio sarà con gli olandesi del Feyenoord, la formazione in apparenza più accreditata per impensierire i biancocelesti. Seguiranno i match con Sturm Graz (13 ottobre) e Midtjylland (27 ottobre).

In Conference League, la Fiorentina dopo aver eliminato il temibile Twente, ha pescato un gruppo in cui parte nettamente favorita rispetto agli avversari. I viola cominceranno l’8 settembre con i lettoni del Riga, per proseguire il 15 settembre con l’Istanbul Başakşehir e il 6 ottobre con l’Heart of Midlothian. Ecco tutti gli incontri delle italiane.

Europa League

Prima giornata, 8 settembre: 18.45 Ludogorets-Roma; 21 Lazio-Feyenoord.

Seconda giornata, 15 settembre: 18.45 Midtjylland-Lazio; Roma-Helsinki.

Terza giornata, 6 ottobre: 18.45 Roma-Betis; 21 Sturm Graz-Lazio.

Quarta giornata, 13 ottobre: 18.45 Betis-Roma; 21 Lazio-Sturm Graz.

Quinta giornata, 27 ottobre: 18.45 Lazio-Midtjylland; 21 Helsinki-Roma.

Sesta giornata, 3 novembre: 18.45 Feyenoord-Lazio; 21 Roma-Ludogorets.

Conference League

Prima giornata, 8 settembre: 18.45 Fiorentina-Riga.

Seconda giornata, 15 settembre: 21 Istanbul Başakşehir-Fiorentina.

Terza giornata, 6 ottobre: 21 Heart of Midlothian-Fiorentina.

Quarta giornata, 13 ottobre: 18.45 Fiorentina-Heart of Midlothian.

Quinta giornata, 27 ottobre: 18.45 Fiorentina-Istanbul Başakşehir.

Sesta giornata, 3 novembre: 16.30 Riga-Fiorentina.