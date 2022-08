La Uefa ha reso noto i calendari della fase a gironi della Champions League 2022/23. Si parte il 6 settembre con Salisburgo-Milan e Psg-Juve, il giorno dopo c’è Napoli-Liverpool e Inter-Bayern Monaco. Solo i rossoneri hanno un inizio teoricamente soft, anche se la partita in trasferta in Austria potrà essere già decisiva: sulla carta, infatti, è con il Salisburgo che il Milan si gioca le sue possibilità di qualificarsi agli ottavi. Per la Juventus invece c’è subito il test contro Mbappè, Neymar e Messi. Non che a Inter e Napoli vada meglio: i nerazzurri a San Siro ospitano i bavaresi nella partita d’esordio del gruppo C, già definito il girone della morte. Allo stadio Maradona invece arriva il Liverpool. Ecco il calendario completo:

Prima giornata

6 settembre: ore 21 Salisburgo-Milan; ore 21 Psg-Juventus.

7 settembre: ore 18.45 Inter-Bayern; ore 21 Napoli-Liverpool.

Seconda giornata

13 settembre: 18.45 Viktoria Pilzen-Inter; 21 Rangers-Napoli.

14 settembre: 18.45 Milan-Dinamo Zagabria; 21 Juventus-Benfica.

Terza giornata

4 ottobre: 21 Ajax-Napoli; 21 Inter-Barcellona;

5 ottobre: 21 Chelsea-Milan; 21 Juventus-Maccabi Haifa.

Quarta giornata

11 ottobre: 18.45 Maccabi Haifa-Juventus; 21 Milan-Chelsea.

12 ottobre: 18.45 Napoli-Ajax; 21 Barcellona-Inter.

Quinta giornata

25 ottobre: 21 Dinamo Zagabria-Milan; 21 Benfica-Juventus.

26 ottobre: 18.45 Inter-Viktoria Pilzen; 21 Napoli-Rangers.

Sesta giornata

1 novembre: 21 Liverpool-Napoli; 21 Bayern-Inter.

2 novembre: 21 Milan-Salisburgo; 21 Juventus-Psg.