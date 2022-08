Obiettivo primo posto, perché i due gruppi lo permettono: Roma e Lazio possono puntare a un girone da protagoniste in Europa League, a maggior ragione dopo il sorteggio della prima fase. Le due squadre della Capitale erano entrambe in prima fascia, quindi con poco margine di rischio. La composizione dei due gruppi conferma le aspettative, ma offre anche qualche insidia: la Roma, ad esempio, trova i bulgari del Ludogorets, ma dalla terza fascia anche gli spagnoli del Real Betis, attualmente in testa alla Liga con due vittorie in due partite. A parte l’Hjk Helsinki, nessuna delle avversarie è scontata da affrontare. Lo stesso discorso vale per la Lazio: gli olandesi del Feyernoord l’anno scorso hanno raggiunto la finale di Conference, perdendo proprio contro la Roma. Sono una squadra temibile. Preoccupa anche il Midtjylland, soprattutto per la latitudine alla quale i biancocelesti dovranno giocare la trasferta con i danesi. Più abbordabile, ma non cenerentola, lo Sturm Graz. Ecco gli otto gironi usciti dall’urna di Istanbul:

Gruppo A: Arsenal, Psv, Bodo, Zurigo

Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbache, Aek Larnaka

Gruppo C: Roma, Ludogorets, Real Betis, Hjk Helsinki

Gruppo D: Braga, Malmoe, Union Berlino, Union Saint-Gilloise

Gruppo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia

Gruppo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland , Sturm Graz

Gruppo G: Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Nantes

Gruppo H: Stella Rossa, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor