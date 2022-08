Alla fine la scelta è caduta su Enea Bastianini, per formare con Francesco Bagnaia una coppia tutta italiana in sella alla Ducati nel campionato di MotoGp 2023. La scuderia di Borgo Panigale ha ufficializzato la sua decisione: il 24enne riminese ha vinto il ballottaggio con Jorge Martin, che resterà ancora nel Team Pramac. Lo spagnolo a inizio stagione era il candidato prescelto per sostituire Jack Miller, ma i risultati di Bastianini – tre vittorie, una pole e 118 punti conquistati – hanno fatto cambiare idea ai vertici della Rossa. E un peso l’ha avuto anche il marketing: una coppia italiana alla guida della Ducati, come Dovizioso-Petrucci nelle stagioni 2019 e 2020, ma con l’ambizione di arrivare finalmente al titolo iridato, che manca dai tempi di Casey Stoner.

“Sono davvero molto contento di poter vestire i colori della squadra ufficiale Ducati a partire dal prossimo anno. Era il mio sogno e adesso si è avverato”, ha commentato Bastianini. Che parla di una “opportunità incredibile“, senza però dimenticarsi di ringraziare “tutto il team Gresini per il grande supporto che ho ricevuto da loro in questa bellissima stagione insieme”. “Cercherò di chiudere nel miglior modo possibile questo 2022, prima di affrontare con il massimo impegno ed il giusto spirito di squadra la mia nuova avventura da pilota ufficiale Ducati”, ha concluso il pilota italiano. Accolto a braccia aperte dal direttore generale Corse, Gigi Dall’Igna: “Enea è un pilota dal grande talento che è maturato molto in questi due anni con Ducati. Siamo convinti che il prossimo anno, come pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team, potrà compiere un ulteriore passo avanti ed essere sempre tra i protagonisti in ogni gara”. Poi un passaggio anche su Martin: “Non è stata comunque una scelta facile. Siamo certi che entrambi potranno dimostrare in pista tutto il loro grande talento”.