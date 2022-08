Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata: Joan Mir nella prossima stagione correrà per la Honda HRC. La conferma arriva alla viglia del Gran Premio di San Marino (cui Mir non parteciperà dopo l’incidente in Austria). Tramite un comunicato la casa giapponese ha reso noto l’ingaggio del pilota spagnolo per le stagioni 2023 e 2024. Il campione del mondo 2020 lascia la Suzuki, nonostante avesse ancora diversi anni di contratto, dopo che i nipponici hanno deciso di ritirare il team dalla MotoGp a fine stagione. Mir sarà il nuovo compagno di Marc Marquez con un box che in totale avrà 10 titoli iridati al suo interno: due di Mir e otto di Marquez. L’Honda vuole tornare sui livelli del passato dopo aver faticato parecchio nelle ultime stagioni, complice una moto non veloce come un tempo e il lungo infortunio di Marquez che perdura ormai da oltre due anni.

Mir è approdato nella classe regina nel 2019, dopo la vittoria in Moto3 nel 2017 e la stagione in Moto2 con la Kalex del team Marc VDS Racing nel 2018. In carriera finora oltre a due titoli mondiali ha ottenuto 12 vittorie e 33 podi.