È stato arrestato l’uomo che era alla guida dell’auto che la mattina all’alba del 24 agosto ha travolto e ucciso un ragazzo di vent’anni, in via Prenestina altezza del svincolo Gra a Roma. Il conducente dell’auto, poliziotto di 46 anni, precedentemente sospeso dal servizio, è risultato positivo agli esami di alcol e droga e per lui l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto in carcere. A eseguire l’arresto sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con il V Gruppo Prenestino che ieri sono intervenuti sul posto per i rilievi.

La vittima, Simone Sperduti, è deceduto intorno alle 4. Stava percorrendo il tratto a bordo del suo scooter, Honda Sh 300, diretto verso il centro città. L’auto che lo ha travolto, una Opel Meriva, stava per imboccare la rampa per immettersi sul Grande raccordo anulare, secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale.