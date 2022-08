Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato un ragazzino di 15 anni all’esterno di un centro commerciale di Busnago, nel Milanese, nel pomeriggio del 16 agosto. Il minore, trovato riverso a terra con una ferita all’altezza del diaframma, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e trasferito in osservazione in terapia intensiva. Dopo una rapida sequenza di scambi di calci e pugni, il minore è stato colpito all’addome e si è rifugiato all’interno della sala giochi accasciandosi al suolo, mentre il suo aggressore è salito in macchina allontanandosi rapidamente. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza che ha filmato anche la targa dell’aggressore, identificato come un 27enne residente nella provincia Lecchese. Ora è in carcere a Monza in attesa di rispondere dei reati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e detenzione abusiva di armi e munizioni.