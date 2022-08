Non è piaciuta alla platea di Comunione e liberazione radunata a Rimini la proposta avanzata da Enrico Letta di allungare l’obbligo scolastico. “Considero fondamentale allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità così come la scuola d’infanzia sia accessibile a tutte le famiglie che ne hanno bisogno in maniera gratuita” ha detto il leader Pd intervistato sul palco della kermesse insieme agli leader, tra cui Meloni e Salvini. Le sue parole però sono state accolte da un coro di “no” dal pubblico ciellino di formazione cattolica e storicamente sostenitore delle scuole paritarie, che si ispirano all’insegnamento di Don Giussani