“Mantenere buoni rapporti con l’Europa adesso è fondamentale, perché è dalle banche centrali che abbiamo ottenuto fondi. Il tema del gas porta l’Italia sicuramente in una situazione in autunno molto difficile. Mi preoccupa la rinegoziazione del Pnrr proposta del centrodestra, a cosa è mirata? Non ce l’hanno ancora detto”. Lo ha detto l’economista candidato con il partito democratico Carlo Cottarelli che ha dato un contributo al programma di +Europa presentato oggi nella sede ufficiale in via Santa Caterina da Siena a Roma.