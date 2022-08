È morta durante un’escursione in montagna. La vittima è Rebecca Aretini, 28enne originaria di Firenze, deceduta dopo esser caduta da un sentiero sul monte Macina (Alpi Apuane) nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). La giovane si trovava in vacanza con il fidanzato in Alta Garfagnana quando, durante una camminata, è precipitata fino a incrociare il sentiero sottostante. Il fidanzato è riuscito a raggiungerla, ma la giovane aveva già perso i sensi.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso3, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. Il monte Macina è alto 1.568 metri ed è possibile raggiungerne la vetta tramite il sentiero numero 150 e un percorso superiore. È lungo questo itinerario che la giovane è caduta in un dirupo. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire cosa sia successo, ma sulle cause dell’incidente è stato evidenziato che nei giorni scorsi la Toscana e, in particolare la zona ovest, è stata colpita da maltempo e per questo il terreno ha subito gli effetti dei nubifragi e delle tempeste di vento. Solo poche ore prima la 28enne aveva mandato dei messaggi alla madre, mostrandole dove si trovava e scrivendole che in quei luoghi si sentiva molto bene: “Era tornata da poco da un’escursione insieme al suo ragazzo dalla Valle d’Aosta”, ha raccontato la donna, “quella sulle Apuane era l’ultima che dovevano compiere. Mi aveva inviato una foto delle montagne: ‘mamma vedessi come è bello da quassù'”, ha raccontato la madre.