Sono 35.360 i nuovi casi di coronavirus e 134 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I numeri sono il frutto di 207.761 tamponi processati, molecolari e antigenici. Il tasso di positività è pari al 17%.

Calano i ricoveri negli ospedali italiani: rispetto a ieri, nelle terapie intensive c’è un paziente in meno, mentre nei reparti ordinari la diminuzione è di. In totale sono 254 i ricoverati in area critica, 6.378 nei reparti ordinari. Ecco i numeri di sette giorni fa : 8.944 casi, 70 vittime. Il tasso di positività era in calo al 14%, ma era il risultato di un numero molto ridotto di tamponi, 63.549.