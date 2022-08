Il maltempo non dà tregua e continua ad allarmare le regioni, soprattutto al nord dove violente bufere si stanno abbattendo soprattutto in Liguria, Toscana e Emilia-Romagna. Per la giornata di oggi, 19 agosto, sono previsti ancora temporali.

Toscana – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che sono ancora 5.500 le utenze senza corrente elettrica a causa del maltempo. Nella regione che conta le due vittime, un uomo e una donna colpiti da alberi in provincia di Lucca e di Carrara, le “riparazioni sono andate avanti tutta la notte e sono intervenute su oltre 27mila utenze”. Visti i forti temporali rimane l’allerta gialla, dopo che nella giornata di giovedì era stato dichiarato lo stato di emergenza. Non solo, il maltempo ha messo in grande difficoltà decine di stabilimenti e operatori turistici alberghieri. In particolare, un violento temporale si è abbattuto su Arezzo e su tutto il territorio provinciale con grandine e forti raffiche di vento. Il temporale ha provocato allagamenti, distacco di tegole e sradicamento di piante e per questo sono giunte decine di chiamate ai vigili del fuoco. In Valtiberina sono stati distrutti interi campi di tabacco, mentre in Valdichiana si sono verificati pesanti danni alle coltivazioni in particolare ai frutteti. A Massa-Carrara, dopo il downburst e le violenti piogge, la conta dei danni alle coltivazioni e alle strutture è pesante per le imprese agricole. Problemi anche nell’Empolese (in particolare nella zona della Valdelsa), nel Senese, dove sono cominciati lavori di messa in sicurezza degli alberi, e in alcune zone della provincia di Lucca. A Capannori si è registrata una grandinata con pezzi di ghiaccio fino a 4 centimetri di diametro, mentre a Viareggio, nella Pineta di Ponente, è caduto un albero. Pioggia forte anche a Firenze dove si sono registrati alcuni allagamenti nei sottopassi che hanno impiegato oltre 40 volontari. Restano chiusi parchi e giardini pubblici recintati ed è sospesa la fermata Cascine della linea 1 della tramvia.

Liguria – A Sestri Levante è partita la conta dei danni, che per il momento ammontano a 2 milioni di euro. “Con i tecnici del comune e gli assessori – ha spiegato il sindaco Valentina Ghio – abbiamo compiuto un sopralluogo per una prima verifica dei danni subiti a scuole, parchi, casa di riposo, illuminazione e la stima è di oltre un milione di euro. Poi ci sono i privati dagli albergatori ai balneari, ai commercianti, alle centinaia di cittadini e turisti che hanno avuto le loro auto danneggiate. Quindi la cifra potrebbe raddoppiare“.

Emilia- Romagna – Prosegue l’ondata di brutto tempo anche in Emilia-Romagna, dove a causa dell’allagamento di alcuni sottopassi, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della Tangenziale Sud di Parma. Dopo il disastro nella bassa modenese e nel Ferrarese – in particolare nella zona di Bondeno – è arrivata la grandine in alcune zone della provincia di Rimini, in particolare tra Riccione e Gabicce. A Montescudo-Montecolombo la grandinata ha fatto danni alle coltivazioni e alle piante di ulivo. Forti temporali anche a Ferrara dove il sistema fognario “non ha retto l’enorme quantità di pioggia caduta”, ha spiegato il sindaco Alan Fabbri. Allagamenti infine nelle campagne di Massa Lombarda (Ravenna): “Chicchi grossi come palline da ping-pong”, si legge nei social. Il violento temporale è passato anche nel Reggiano con la grandine.