Marcell Jacobs è stato escluso dalle batterie della 4×100. Lo staff tecnico azzurro al suo posto ha preferito Wanderson Polanco. L’Italia dopo aver lasciato a riposo sia Filippo Tortu, impegnato questa sera nella finale dei 200 metri, che Fausto Desalu ha deciso di risparmiare anche il fresco campione europeo. Non è noto se la sua esclusione sia stata dovuta a un infortunio o per precauzione. Ai microfoni Rai Lorenzo Patta, membro del quartetto, ha dichiarato: “Jacobs ha un problema non sappiamo quale sia l’entità, speriamo che riesca a recuperare per la finale”.

La rivoluzionata squadra azzurra formata da Patta, Polanco, Matteo Meluzzo e Chituru Ali ha strappato per il rotto della cuffia la qualificazione alla finale con l’ultimo tempo di ripescaggio, il settimo totale in 39″02. Dopo un’ottima prima frazione di Patta, gli italiani hanno avuto qualche problema in fase di cambio chiudendo la propria semifinale al quinto posto. Il cronometro, però, ha decretato il passaggio del turno per gli azzurri. La finale per l’oro è in programma domenica 21 agosto alle 21.12.