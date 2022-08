Il momento del riscatto è arrivato anche per Gianmarco Tamberi: un fantastico Gimbo è medaglia d’oro nel salto in alto ai campionati europei di Monaco di Baviera su una pista bagnata dalla pioggia. Un successo che sembra completare un cerchio: Tamberi e Jacobs, le stelle delle Olimpiadi di Tokyo, che dopo una stagione difficile trovano la gloria europea, l’affermazione per dimostrare a loro stessi e al resto del mondo che sono ancora i campioni da battere.

Tamberi è volato fino a due metri e 30, conducendo una gara senza errori nonostante il terreno bagnato dalla pioggia caduta su Monaco, che ha costretto gli organizzatori a posticipare l’inizio della sessione serale. Poi l’azzurro ha provato perfino a saltare a 2.33, quando ormai la gioia per l’oro lo aveva già travolto e distratto. Il tedesco Poyte e l’ucraino Potsenko, gli unici che hanno provato a impensierirlo, si erano già arresi. Nonostante le condizioni difficili, Gimbo è tornato vicino alle misure che valgono il top mondiale: a Eugene il 2.33 sarebbe valso la medaglia, per l’oro a Barshim è servito un 2.37. “È stata una gara dura, ma mi sono detto ora o mai più” ha detto il campione intervistato dalla giornalista Rai Elisabetta Caporale.

Insomma, Tamberi ha messo alle spalle difficoltà e infortuni, conquistando quello che questa stagione finora gli aveva tolto. Questa volta Jacobs non è corso incontro ad abbracciarlo, aveva già trionfato con 48 ore di anticipo. Ma il doppio oro è un segnale di conforto per tutta l’atletica italiana: gli incredibili successi di Tokyo non sono stati solo un brevissimo sogno. Gimbo continua a saltare molto in alto.

L’azzurro si è imposto con autorevolezza e, dopo avere firmato il successo, superando al primo tentativo la misura vincente, è andato a festeggiare con la futura moglie, mostrando a tutti il gesto dell’anello nuziale. Tamberi, intervistato, ha annunciato il suo prossimo impegno: l’addio al celibato. “Gli amici mi hanno detto che non potevo non presentarmi con una medaglia d’oro.