È morto il cinghiale che nuotava nella Darsena di Milano. L’animale era stato individuato e recuperato intorno alle 7.30 di questa mattina, 18 agosto, in piazza Tripoli. Al momento dell’avvistamento si trovava all’interno del canale fognario della città e così, dopo l’ennesimo tentativo di cattura, i vigili del fuoco e la polizia locale sono riusciti a prenderlo e poi a sedarlo. Secondo quanto si apprende, a causare la morte dell’animale sarebbe la debilitazione dovuta ai giorni trascorsi in fuga. Si trattava di una femmina di circa 50-70 chili ed era destinata al centro di recupero per animali selvatici di Vanzago, ma è deceduta durante il trasporto.

Il primo avvistamento del cinghiale risale allo scorso 4 agosto quando l’animale era stato fotografato mentre nuotava all’interno della Darsena, una delle zone più frequentate dalla movida milanese. In quell’occasione, erano state impiegate quattro squadre dei vigili del fuoco per cercare di recuperare l’animale, ma senza successo. Secondo quanto è stato ricostruito, la bestia si era rifugiata nei condotti fognari che seguono il fiume Olona.