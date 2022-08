Pioggia, grandine e forte vento in Toscana e Liguria, colpite particolarmente le province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia e la zona del Levante di Genova. Due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Una donna è morta a Carrara, al Parco La Malfa, travolta da un albero: inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale 118. Anche a Sorbano del Giudice (Lucca) un uomo è deceduto un uomo sempre travolto da un albero. I soccorritori sono inoltre impegnati a liberare una quarta persona, una donna che si trovava in una roulotte e le cui condizioni sarebbero gravi. In tutto sono oltre 150 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco in tutta Toscana.