Fiamme sull’isola di Pantelleria (Trapani), dove intorno alle 19:30 di mercoledì è divampato un violento incendio che è avanzato a grande velocità, sospinto da un forte vento di scirocco, distruggendo in poco tempo interi ettari di vegetazione e costringendo residenti e villeggianti a evacuare in tutta fretta le abitazioni. Uno dei roghi è partito dalla località di Khamma, l’altro da Gadir: i focolai multipli fanno sospettare un’origine dolosa. “Un vasto incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre sono al lavoro per fermare l’avanzata delle fiamme”, aggiornano sul proprio profilo Twitter i Vigili del fuoco. Sull’isola tuttavia ci sono pochi uomini e mezzi e i canadair, di notte, non possono alzarsi in volo. Alle 23 dovrebbero partire per l’isola, col traghetto da Mazara del Vallo, diverse squadre della Protezione civile, mentre una motovedetta della Capitaneria di porto sta imbarcando le persone scese sulla costa per sfuggire al rogo. Chi può si allontana con barche e gommoni privati. “I Vigili del fuoco stanno lavorando duramente per spegnere le fiamme, la situazione è quasi sotto controllo”, rassicura il sindaco dell’isola Vincenzo Campo. L’incendio ha distrutto anche alcuni pali della luce, causando un blackout nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale.

Tra le ville evacuate anche quelle di proprietà dello stilista Giorgio Armani, della giornalista Myrta Merlino e del suo compagno Marco Tardelli, ex calciatore campione del mondo 1982. “Dopo un’estate torrida e piena di incendi questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima!”, scrive su Twitter la conduttrice de L’aria che tira su La7. E, raggiunta dal Corriere, racconte: “Siamo dovuti scappare, l’incendio dilaga, c’è troppo vento. Casa nostra e quella di Armani sono nella zona peggiore. Noi ci siamo messi in salvo, ma, appunto, è una tragedia. Per l’isola, per la natura, per chi vive qui e per le loro case. E in generale, per questo benedetto Paese. Siamo disperati e impotenti. Abbiamo visto le fiamme mangiare la collina sotto i nostri occhi… Gadir è uno dei luoghi più belli e verdi dell’isola”. Un’altra testimonianza, stavolta su Instagram, è quella della scrittrice Francesca Barra, sull’isola insieme al compagno Claudio Santamaria: “Eravamo nella zona dove sono scoppiati gli incendi oggi, con i bambini. Paura, fughe, case evacuate, danni che per ora non sono quantificabili. Sembrerebbero incendi di origine dolosa, una vergogna senza fine. Criminali!”