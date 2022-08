Un match carico di passione quello tra Chelsea e Tottenham, terminato con un un pareggio per 2 a 2. Al momento di lasciare il campo dopo il triplice fischio i due allenatori, Antonio Conte e Thomas Tuchel si sono scontrati in occasione della canonica stretta di mano finale: come mettere un fiammifero accanto ad una fiamma accesa. I tecnici sono stati espulsi.