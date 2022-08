Quarantacinque metri di imbarcazione, del valore di 25 milioni di euro, completamente distrutta. È successo ieri al largo di Formentera, a Cala Saona: il superyacht, Aria SF, che ha all’interno ambienti di lusso, una piscina e una palestra, è stato costruito da Isa, ed è di proprietà dell’imprenditore napoletano Paolo Scuderi. Secondo El Pais l’allarme è stato lanciato intorno alle 17. In poco tempo le imbarcazioni del soccorso hanno messo in salvo i sette membri dell’equipaggio e le nove passeggeri a bordo. Tutte illese le persone, mentre sono ancora da chiarire le cause del rogo.