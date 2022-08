“La campagna per la piena realizzazione della 194 la sto facendo io con l’associazione Luca Coscioni, è una legge fatta e tradita, in molte regioni è come se non esistesse più. Con la signora Meloni abbiamo idee opposte, non le dispiaccia ma la campagna sulla piena realizzazione della 194 la stiamo facendo noi”. Così Emma Bonino durante la conferenza stampa di +Europa e Pd, replicando alle parole di Giorgia Meloni sull’attuazione della legge sull’aborto. Anche Enrico Letta ha attaccato Giorgia Meloni per il rapporto con l’estrema destra spagnola di Vox dopo l’intervista della presidente di Fratelli d’Italia a Panorama. “Sta cercando di riposizionarsi, di incipriarsi, di rifarsi un’immagine, ma la differenza tra l’intervista a Panorama e il decalogo per la candidata di Vox c’è, quel discorso è un’altra storia: io dico non si faccia un discorso in Spagna per il pubblico spagnolo e uno in Italia, ognuno di noi ha una faccia sola”.