Dopo la perquisizione nella villa di Mar- a – Lago in Florida da parte dell’Fbi, sostenitori di Donald Trump starebbero inviando messaggi agli elettori repubblicani per convincerli a fare nuove donazioni. A riferirlo è stato il canale Telegram White House Watch che ha condiviso lo screenshot di uno di questi messaggi. Nel testo, alla fine del quale è riportato il link per le donazioni, si legge: “Questa non è un’esercitazione: mossa senza precedenti, l’Fbi di Biden fa un’incursione nella casa del Presidente Trump. È tempo di riprenderci il Congresso. Stai dalla nostra parte”. Nel messaggio la parola “raids” viene scritta in maiuscolo, quasi a voler rafforzare l’idea che sia stato un saccheggio.