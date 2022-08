Una scarica di roccia ha interessato un versante del Monte Pelmo, sulle Dolomiti di Zoldo. La nuvola di polvere sollevata dal crollo è stata notata da lontano nelle zone circostanti, in Val Boite e nella stessa Val Zoldana. Sul luogo si sono recati gli operatori del Soccorso alpino della Val Fiorentina per verificare l’area interessata, soprattutto per escludere la presenza di persone coinvolte.