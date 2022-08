Cade in un pozzo con acqua presente, profondo circa 6 metri ma poi viene fortunatamente recuperato, in buone condizioni, dai vigili del fuoco. Brutta disavventura per un uomo che, in frazione Poggio di Ancona, è precipitato all’interno del pozzo. Sul posto la squadra dei vigli del fuoco di Ancona per il salvataggio con il Nucleo Sommozzatori Vvf: gli operatori si sono calati nel pozzo utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e hanno recuperato la persona in buono stato di salute. Poi il personale del 118 ha medicato la persona sul posto.