L’ultimo appello Maria e Catello Celentano lo hanno rivolto in tv solo qualche mese fa e diffuso ovunque. I genitori della piccola Angela, scomparsa 26 anni fa sul Monte Faito (Napoli) durante una gita, sono da sempre convinti che la figlia, all’epoca 3 anni, sia stata rapita per essere adottata illegalmente e che quindi potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo. Oggi grazie all’Associazione Missing Angels Org con sede in Florida, è stata diffusa una fotografia si come potrebbe essere oggi Angela: una donna di 29 anni. “È stata forte la nostra emozione: la foto è veramente veritiera, Maria ha pianto vedendo una foto che sembra reale”, dicono i Celentano a La Repubblica. La bimba fu cercata ovunque con un grande dispiegamento di forze, anche con l’esercito ma di lei non è stata trovata mai nessuna traccia.

La famiglia spera che la diffusione delle immagini anche attraverso i social possa raggiungere la figlia. “Chiediamo a tutti di contribuire alla ricerche”. Gli indirizzi sono: INSTAGRAM “Angela.Celentano_official “, TIK TOK ” @angela.celentano “, FACEBOOK “Rosa e Naomi per Angela Celentano ” .