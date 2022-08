“Non è mia intenzione lasciare la questione Ita al prossimo governo, facciamo il nostro dovere fino in fondo“. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Poco prima il ministro dell’Economia Daniele Franco aveva spiega che “nessuna delle due proposte pervenute”, ossia quella di Lufthansa-Msc (quest’ultimo partner di maggioranza) e del fondo statunitense Certares, “è pienamente coerente con quanto richiesto dal dpcm. Per cui in tempi molto brevi, in questi giorni, verrà chiesto loro di formulare ulteriori proposte, chiedendo di rispondere in tempi brevissimi”