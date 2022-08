Dopo aver appresso che Fernando Alonso il prossimo anno correrà con l‘Aston Martin in sostituzione di Sebastian Vettel, prossimo al ritiro, l‘Alpine è corsa ai ripari. La scuderia francese martedì 2 luglio aveva annunciato che a sostituire lo spagnolo sarebbe stato Oscar Piastri. “Nell’ambito del suo percorso formativo in F1, Oscar è stato promosso pilota di riserva del BWT Alpine F1 Team all’inizio della stagione 2022 e da allora sta seguendo, sotto la guida del Team e con il suo pieno sostegno finanziario, un programma di formazione intensivo e completo che prevede test privati sulla A521, la vettura Alpine F1 del 2021, supporto in gara e sessioni di simulazione per prepararlo al prossimo grande passo in F1. Alpine non vede l’ora di assistere alla prossima tappa della sua carriera in F1 al fianco di Esteban Ocon“, si legge nel comunicato della squadra con sede a Enstone. Peccato, però, che la casa transalpina abbia fatto circolare la notizia senza il consenso di Piastri.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon ???? Oscar Piastri After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022

Il campione del mondo 2020 F3 e 2021 F2 – unico assieme a Charles Leclerc e George Russell ad aver vinto entrambi i titoli al debutto – poche ore dopo ha smentito la notizia con un tweet: “Mi risulta che, senza il mio consenso, Alpine F1 abbia diffuso nel tardo pomeriggio un comunicato stampa in cui si afferma che guiderò per loro il prossimo anno. Questo è sbagliato e non ho firmato un contratto con Alpine per il 2023. Non guiderò per Alpine il prossimo anno“. Parole che hanno prontamente fatto saltare la trattativa.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

Il pilota australiano a inizio stagione è stato ingaggiato dall’ex team Renault come terza guida e per il quale sta effettuando i test al simulatore e nel corso della stagione potrebbe partecipare a qualche sessione di prove libere. Il classe 2001 da tempo è prossimo a entrare nel Circus: a inizio estate si vociferava che potesse sostituire Nicholas Latifi al volante della Williams, unico pilota ancora a secco di punti quest’anno, ma fu la stessa Alpine a trattenerlo. Il futuro di Piastri ora potrebbe essere legato alla McLaren dalla quale sarebbe in uscita Daniel Ricciardo. L’australiano è in difficoltà ormai da due stagioni nonostante la vittoria a Monza nel 2021. Inoltre, il suo stipendio è salato per le casse del team di Woking che per il 2023 al fianco di Lando Norris starebbe pensando di ingaggiare il più giovane connazionale.