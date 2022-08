Per quale squadra tifa Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d’Italia da tempo si professa romana e romanista. La sua fede giallorossa però viene messa in discussione da alcune vecchie chat, risalenti agli anni ’90: come ha raccontato Repubblica, Meloni si faceva chiamare “la draghetta di Undernet” (nickname Khy-ri) e nella sua attività in rete commentava anche il calcio. Ma lo faceva da sfegatata tifosa biancoceleste: “Sempre forza Lazio“, scriveva nel 2003. E ancora: “Ormai solo la Roma può perdere qualsiasi cosa ci sia da perdere“. Un possibile auto-sfottò? Certamente no, secondo la ricostruzione del quotidiano. Infatti, in un altro messaggio, la giovane Meloni teneva a precisare: “Sono laziale, anzi Lazialissima“.

“Continuerò ad essere Lazialissima”, aggiungeva poi l’attuale presidente di FdI. Così non è andata, almeno stando alle sue dichiarazioni ufficiali. Su Facebook già nel 2015 scriveva: “Che tifo per la Roma è noto e ovviamente la mia fede calcistica non mi consente di indossare la maglia biancoceleste”. Il riferimento era alla divisa nera della Lazio in quella stagione, critica da Le Monde per l’accostamento con la nota inclinazione di estrema destra della curva Nord biancoceleste. Ancora prima, nel 2011 da ministra dello Sport, Meloni premiava la Lazio vincitrice della Coppa Italia di futsal e commentava: “Siete l’unica Lazio che posso tifare”. Dalle chat degli anni ’90, però, emergerebbe un’altra verità.