L’ennesimo errore al muretto box Ferrari consente a Max Verstappen di vincere il Gran Premio di Ungheria. L’olandese scattato decimo è stato autore di una gara perfetta e coadiuvato dalla strategia Red Bull ha rimontato fino a ottenere il successo. Con questo trionfo il campione del mondo in carica ha messo una seria ipoteca sul secondo titolo mondiale consecutivo che invece è ormai proibitivo da raggiungere per il Cavallino.

La Rossa, dopo un inizio di gara in cui ha dovuto rimanere alle spalle di uno scatenato George Russell, era balzata al comando dopo il primo pit stop con Charles Leclerc. Tutto sembrava andare per il verso giusto in casa Ferrari, fino al momento della seconda sosta, quando la scuderia di Maranello ha deciso di montare la gomma bianca sulla vettura del monegasco: scelta che si è rivelata fin da subito errata. A trarne beneficio sono stati tutti gli avversari, a partire ovviamente da Verstappen che, dopo aver superato ai box Russell, ha sopravanzato anche Leclerc grazie a una mescola più prestazionale, ovvero la gialla. Tutto questo nonostante l’olandese sia pure incappato in un testa coda: Leclerc ne ha approfittato per riportarsi davanti al rivale che, però, pochi giri dopo non ha avuto problemi a superare nuovamente la monoposto numero 16 involandosi verso la vittoria.

Per la Ferrari la beffa è doppia: oltre a veder trionfare il rivale partito decimo, la Rossa non ha conquistato nemmeno il podio chiudendo quarta con Carlos Sainz e sesta con Leclerc. Podio sul quale sono saliti i due piloti della Mercedes: Russell e Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo allungando molto il secondo stint ha beneficiato di una vettura più veloce nella parte finale della competizione per conquistare ancora una volta il massimo risultato. Mai in corsa per vittoria e podio Sergio Perez, comunque quinto all’arrivo davanti a un incolpevole Leclerc. Seguono settimo Lando Norris, ottavo Fernando Alonso, nono Esteban Ocon e decimo Sebastien Vettel che ha inizio weekend ha annunciato il suo ritiro dalle corse a fine stagione.

Verstappen con il trionfo magiaro è salito a 258 punti in classifica piloti portando a 80 i punti di vantaggio su Leclerc, secondo con 178 e ormai costretto a sperare in un miracolo per pensare di rimontare. Al terzo posto della classifica piloti resiste Perez con 173 punti, quarto Russell a 158. Nella graduatoria costruttori la Red Bull prende ulteriormente il largo con 431 punti, 97 in più della Ferrari ferma a 334. Terza la Mercedes con 304, sempre più vicina alla Rossa.

La nuova classifica piloti

1. Verstappen 258, 2. Leclerc 178, 3. Pérez 173, 4. Russell 158, 5. Sainz 156, 6. Hamilton 146, 7. Norris 76, 8. Ocon 58, 9. Bottas 46, 10. Alonso 41, 11. Magnussen 22, 12. Ricciardo 19, 13. Gasly 16, Vettel 16, 15. Schumacher 12, 16. Tsunoda 11, 17. Zhou 5, 18. Stroll 4, 19. Albon 3, 20. Latifi 0.

La nuova classifica costruttori

1. Red Bull 431, 2. Ferrari 334, 3. Mercedes 304, 4. Alpine 99, 5. McLaren 95, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. AlphaTauri 27, 9. Aston Martin 20, 10. Williams 3.