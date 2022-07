Sebastien Haller ha un tumore ai testicoli. L’attaccante del Borussia Dortmund è stato costretto ad abbandonare il ritiro in Svizzera. A renderlo noto è stato il club tedesco in una nota: “Haller non stava bene dopo l’allenamento di lunedì mattina. Nel corso di esami medici è stato scoperto un tumore ai testicoli. Nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato”. “Questa notizia – ha dichiarato il d.s. del Dortmund Sebastian Kehl – è stata uno shock per Haller e per tutti noi. L’intera famiglia BVB augura a Sebastien una completa guarigione. Faremo tutto il possibile per assicurarci che riceva il miglior trattamento possibile”. L’ivoriano è stato acquistato dai tedeschi per colmare il vuoto lasciato da Erling Haaland, pronto per la nuova avventura con il Manchester City.