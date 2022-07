Una sostanza pericolosa raccolta da terra e poi ingerita mentre stava giocando al parco. È questa l’ipotesi alla quale lavorano i carabinieri, che indagano sulla morte improvvisa di un bambino di 2 anni a Longarone, in provincia di Belluno.

Il piccolo aveva trascorso la mattinata in un parco giochi in compagnia del padre. Un paio d’ore dopo ha accusato un malore mentre era in casa: è stato portato in codice rosso all’ospedale di Pieve di Cadore, dove però è deceduto. La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo d’inchiesta, disponendo l’autopsia e gli esami tossicologici sulla piccola vittima.

Il Corriere delle Alpi riferisce che le indagini si stanno concentrando sulla manciata di terriccio che il bambino aveva messo in bocca al parco. È stato il padre, racconta il quotidiano, a raccontare di aver visto ad un certo punto il figlio ingerire qualcosa. Il bambino avrebbe anche presentato delle tracce di terriccio sulla bocca.