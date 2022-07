Ha preso una motosega e ha distrutto il tetto del garage del vicino. Poi ha tentato anche di cancellare le prove, ovvero le telecamere di sorveglianza che avevano ripreso tutta la scena. L’ex portiere della Nazionale tedesca Jens Lehmann, che per una stagione ha vestito anche la maglia del Milan, è stato denunciato per aver causato centinaia di euro di danni. L’episodio, rivelato dalla Bild, è avvenuto lunedì 25 luglio a Starnberg, piccola cittadine della Baviera affacciata sull’omonimo lago.

Lehmann, 52 anni e un passato da giocatore di Schalke 04, Borussia Dortmund, Arsenal e Stoccarda (con la breve parentesi anche in rossonero), non sarebbe stato esattamente in buoni rapporti con il vicino. L’ex portiere, stando al raccolto della Bild, dopo continue liti ha perso la testa e ha deciso di distruggere le travi del tetto del garage con la motosega. A suo parere, infatti, la struttura era stata costruita nella sua proprietà e soprattutto gli ostruiva la vista sullo splendido Lago di Starnberg. Questo quanto rivela la Bild, specificando che ora sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.