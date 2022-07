Lo slogan è quello arcinoto di una agenzia immobiliare divenuta famosa nei primi anni delle tv commerciali. Adesso Claudio Lotito lo ha preso in prestito per replicare a chi gli fa notare la differenza tra il mercato della Roma e quello della sua Lazio. “Dybala alla Roma? Non ho visto la presentazione, non mi ha fatto nessun effetto, io non vendo sogni ma solide realtà“. Sono queste le parole del numero uno biancoceleste all’uscita dalla sede della Figc dopo il consiglio federale. “Lotito porta i risultati, la Lazio dopo la Juve è la società che ha vinto più di tutti – ha spiegato il presidente, che ancora una volta parla di se stesso in terza persona – Anche dopo che ha vinto un trofeo il tifoso laziale ha sempre qualcosa da ridire”, ha aggiunto. “Mercato della Roma da prima pagina? La Lazio ha preso 6 calciatori – ha continuato – e forse faremo altre cose in entrata. Io non sono un tifoso-presidente ma un presidente-tifoso e devo creare le condizioni affinché la società abbia un futuro sempre più roseo”.

Successivamente, il patron ha commentato il mercato della sua società, che nella giornata di ieri ha subìto una dura lezione in amichevole dal Genoa, squadra di Serie B (4 a 1 il risultato in favore dei grifoni): “Abbiamo allestito una squadra sulle indicazioni dell’allenatore. Non faccio previsioni – ha spiegato – Sicuramente c’è una contrazione economica, ma la Lazio è una delle squadre che ha speso di più sul mercato. Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14″. Infine Lotito ha voluto dire la sua anche sul presunto caso Acerbi: “Non c’è una questione Acerbi, è un ragazzo per bene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che invece non esistono”.