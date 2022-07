L‘Ucraina non ha pace. Alle prime ore di questa mattina, il distretto industriale di Kharkiv è stato colpito da un attacco missilistico russo. “I soccorritori sono già sul posto, scavando tra i detriti. Non ci sarebbero vittime, ma finora si tratta solo di informazioni preliminari. Vorrei che fosse così”, ha scritto Ihor Terekhov su Telegram annunciato il sindaco della città colpita, precisando che l’attacco è avvenuto alle 4:25. Anche lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha diffuso un aggiornamento sulla situazione questa mattina, affermando che la Russia ha effettuato attacchi contro una serie di aree, tra cui Kharkiv, Chuguyiv, Shevelivka e Krasnopillya. Mentre su Kharkiv, le forze russe continuano la loro offensiva, a Kherson, le forze ucraine hanno colpito il ponte Antonivskyi, utilizzando i lanciarazzi multipli Himars forniti dagli Stati Uniti. A dare la notizia è stato il vice-capo dell’amministrazione nominata dai russi per la regione di Kherson, Kirill Stremousov, confermando che l’esercito ucraino ha colpito il ponte, considerato strategico per le truppe russe. Il funzionario, inoltre, ha riferito che il ponte è ancora in piedi ma che è stato perforato dai colpi, impedendo ai veicoli di attraversarlo. La struttura di 1,4 chilometri aveva subito gravi danni nei bombardamenti ucraini la scorsa settimana, quando era stato colpito diverse volte. Era stato chiuso ai camion ma era rimasto aperto ai veicoli passeggeri fino a questo attacco, avvenuto martedì sera. Il ponte costituisce l’attraversamento principale del fiume Dnipro nella regione di Kherson. L’unica alternativa è una diga presso la centrale idroelettrica di Kakhovka, anch’essa colpita dal fuoco ucraino la scorsa settimana ma rimasta aperta al traffico. Eliminare i punti di attraversamento renderebbe difficile per l’esercito russo continuare a rifornire le sue forze nella regione in mezzo ai ripetuti attacchi ucraini.

Nel frattempo, nel giorno dell’inaugurazione del centro di coordinamento per l’esportazione del grano ucraino a Istanbul, arriva un nuova minaccia da parte di Mosca. Il viceministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, ha dichiarato che l’accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni di grano ucraino sul Mar Nero potrebbe venir meno “se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi”. Come riporta l’agenzia di stampa Interfax, Rudenko ha affermato che le spedizioni di grano dall’Ucraina inizieranno presto e spera che l’accordo resti valido, ma “nulla è da escludere”, ha aggiunto il viceministro alludendo alla possibilità di una rottura dell’intesa. A Kaliningrad, invece, il primo treno con merci sanzionate è arrivato dalla Russia attraverso la Lituania, nel primo viaggio di questo tipo da quando l’Unione Europea ha affermato che Vilnius deve consentire alle merci russe di attraversare il suo territorio. “Si tratta del primo treno arrivato dopo la decisione dell’Ue: un risultato piuttosto importante”, ha commentato il governatore regionale Anton Alikhanov. Il treno consisteva in 60 vagoni merci carichi di cemento. Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato così la notizia dello sblocco dell’impasse: “a volte, anche durante tale isteria anti-russa, incontriamo ancora dei germogli di buon senso. Speriamo che questi germogli continuino a crescere”.