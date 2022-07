Tornano sotto la lente dei carabinieri le truffe estive. Questa volta i militari dell’Arma della stazione di Bettona, in provincia di Perugia, hanno denunciato un uomo residente nel Torinese per una truffa online ai danni di una donna. La signora era alla ricerca di una casa per le vacanze estive al mare quando ha notato l’annuncio di un appartamento in affitto a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Così, dopo aver scambiato alcuni messaggi con il proprietario dell’abitazione e aver concordato il prezzo per il soggiorno, 1600 euro, ha versato una caparra di 500 euro per “bloccare” l’abitazione e confermare la prenotazione. Soltanto quando ha chiamato uno stabilimento balneare per prenotare un ombrellone e dei lettini e ha fornito l’indirizzo dell’abitazione dove aveva intenzione di trascorrere le vacanze, la titolare del bagno le ha riferito che la casa non esisteva realmente.

La proprietaria era infatti a conoscenza della truffa dal momento che aveva avuto a che fare con clienti raggirati tramite la prenotazione dello stesso alloggio. La signora ha quindi cercato di contattare il proprietario della casa inesistente, ma ormai era sparito. A quel punto si è rivolta ai carabinieri di Bettona, che sono risaliti al presunto truffatore tramite le tracce su Internet e l’intestazione del cellulare. È stato così possibile denunciarlo per truffa alla procura di Perugia.