La storica rivalità fra Lionel Messi e Sergio Ramos non accenna a diminuire nemmeno ora che sono compagni di squadra al Paris-Saint-Germain. Il difensore spagnolo per quasi una carriera intera era incaricato di fermare il fuoriclasse argentino nelle sfide tra Real Madrid e Barcellona. Forse memore di quelle partite, in allenamento è entrato duramente sul piede d’appoggio del sette volte Pallone d’Oro. L’intervento ha provocato la reazione di Messi tanto che i compagni e lo staff sono dovuti intervenire per dividere i due giocatori. L’episodio è andato in scena nell’ultimo allenamento dei parigini in Giappone sotto gli occhi di un folto pubblico che era stato fatto entrare in quanto si trattava di un’esibizione.

L’azione è ordinaria: Messi riceve palla e si gira per seminare gli avversari in velocità, ma immediatamente Ramos lo bracca entrando duramente sul piede d’appoggio. L’argentino riesce comunque a sfuggirli e a segnare un gol, ma subito dopo si altera nei confronti dell’ex madrileno prima guardandolo con durezza e poi dicendogli qualcosa. A quel punto lo spagnolo prova a scusarsi, ma l’argentino non accetta esponendosi alla risposta del compagno. Di conseguenza, i vice di Christophe Galtier fermano immediatamente il gioco e sciolgono la tensione.